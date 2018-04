J.F.S.F., de 22 anos, foi presa em flagrante com drogas e dinheiro; ela permanecerá na cadeia local à disposição da Justiça

publicado em 14/04/2018

Com ela, as equipes apreenderam dois tijolos de maconha, porções da mesma droga e certa quantia em dinheiro (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Aline RuizA equipe da ROCAM (Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicletas) da Polícia Militar de Votuporanga prendeu uma jovem por tráfico de drogas na noite desta sexta-feira (13), no bairro Jardim Palmeiras I. Identificada como J.F.S.F., de 22 anos, a traficante estava com várias porções de drogas, além de certa quantia em dinheiro.O flagrante foi realizado durante patrulhamento da equipe pela Zona Sul de Votuporanga. Em determinado momento, os policiais avistaram a jovem, que já é conhecida pela prática de tráfico de drogas na cidade, em frente a sua residência. De acordo com a PM, a moça assumiu a traficância de seu companheiro, que no momento está preso pelo mesmo crime.A jovem entrou rapidamente para a sua casa quando percebeu a presença da polícia, porém foi detida dentro de seu quintal. Durante busca pessoal, foi localizada em seu poder uma porção de maconha e certa quantia em dinheiro. Questionada, a traficante indicou o local onde guardava o restante dos entorpecentes, sendo que foram apreendidos dois tijolos de maconha e mais porções da mesma droga, todas já prontas e embaladas para venda.Diante dos fatos, foi dada voz de prisão à jovem, que foi conduzida para a Central de Flagrantes. No local, o delegado de plantão ratificou a voz de prisão e encaminhou J.F.S.F. para a cadeia local, onde permanecerá à disposição da Justiça.A ocorrência foi atendida pela equipe da ROCOM, cabo Rodrigo e soldados Freire e Martins, com o apoio da equipe da Força Tática, sargento Freitas, cabos Guilherme e Dutra, e soldado Marcos.