A vítima de 49 anos percebeu o crime quando foi visitar o túmulo de sua família; caso será investigado pela DIG

publicado em 21/04/2018

Um rapaz não identificado furtou dois vasos de bronze em um túmulo do Cemitério Municipal de Votuporanga (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

Aline RuizUm rapaz não identificado furtou dois vasos de bronze em um túmulo do Cemitério Municipal de Votuporanga. A vítima percebeu o crime quando foi visitar o túmulo de sua família. O funcionário do local revelou que teria visto um indivíduo carregando os vasos.Segundo informações do boletim de ocorrência, D.P.A.M., de 49 anos, foi até o Cemitério Municipal com a sua mãe e, ao chegar no túmulo de sua família, a mesma percebeu que os vasos de bronze que estavam no local teriam desaparecido.Em contato com os funcionários do cemitério para relatar os fatos, a vítima disse que deixou alguns telefones para que eles entrassem em contato caso os mesmos tivessem alguma informação sobre o ocorrido.Na quinta-feira (19), o homem contou que a sua tia recebeu a ligação de um funcionário do cemitério, que contou ter visto um rapaz desconhecido carregando os dois vasos. O crime foi registrado ontem no 1º Distrito Policial e será investigado pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais).