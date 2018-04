Identificado como L.T.C., de 23 anos, o rapaz teria praticado o crime de tráfico de drogas no ano de 2016

publicado em 27/04/2018

A equipe da Força Tática da Polícia Militar de Votuporanga prendeu um jovem com mandado de prisão em seu desfavor na quinta-feira (26) (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Aline Ruiz

A equipe da Força Tática da Polícia Militar de Votuporanga prendeu um jovem com mandado de prisão em seu desfavor na quinta-feira (26), no bairro Estação. Identificado como L.T.C., de 23 anos, o rapaz teria praticado o crime de tráfico de drogas no ano de 2016.

O flagrante foi realizado durante patrulhamento de rotina pelo bairro Estação. Em determinado momento, os policiais avistaram um indivíduo em atitude suspeita caminhando pelas ruas. Ao avistara a presença da polícia, o mesmo tentou entrar dentro de uma escola, mas foi abordado em seguida.

Durante busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado, porém, ao realizar pesquisa por meio do sistema Prodesp, foi constatado que contra ele havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas.

O indiciado foi conduzido para o 3º Distrito Policial e encaminhado posteriormente para uma cadeia pública da região, onde permanecerá à disposição da Justiça.



A ocorrência foi atendida pela equipe da Força Tática, sargento Martinez e cabos Leandro e Edwaldo.