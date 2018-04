O rapaz foi conduzido para a Central de Flagrantes e permanece à disposição da Justiça

publicado em 22/04/2018

Com o rapaz foram apreendidas várias pedras de crack, além do veículo que o mesmo estava pilotando com irregularidades (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Aline Ruiz

A equipe do Comando Grupo Patrulha da Polícia Militar de Votuporanga prendeu mais um indivíduo traficando pelo bairro Matarazzo neste sábado (21). Com o rapaz foram apreendidas várias pedras de crack, além do veículo que o mesmo estava pilotando com irregularidades.

O flagrante foi realizado durante patrulhamento de rotina pelas ruas da cidade. Em determinado momento, na rua Amélio João Gossn, no bairro Matarazzo, os policiais avistaram um indivíduo de moto entregando algo para outros rapazes. Ao avistarem a presença da polícia, todos fugiram, porém, os policiais conseguiram abordar o motociclista.

Durante busca pessoal, foi localizado em seu poder 14 pedras de crack. Além disso, o traficante não possuía habilitação e estaria pilotando uma moto com o motor adulterado e várias pendências em sua documentação. Ao ser questionado, o rapaz confessou a prática de tráfico de drogas pelo município.

Diante dos fatos, a PM conduziu o infrator para a Central de Flagrantes, juntamente com os entorpecentes e a motocicleta. No local, o delegado de plantão ratificou a voz de prisão do rapaz, que permanece à disposição da Justiça.