O flagrante foi realizado pela equipe da Força Tática, durante atendimento de ocorrência de tráfico de drogas, no bairro Matarazzo

publicado em 17/04/2018

Com o rapaz de 26 anos, os policiais encontraram diversos produtos de furtos (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Aline Ruiz

Um rapaz de 26 anos, identificado como F.H.D.C., foi preso nesta segunda-feira (16) por receptação e posse de munição de uso restrito em Votuporanga. O flagrante foi realizado pela equipe da Força Tática, durante atendimento de ocorrência de tráfico de drogas, no bairro Matarazzo.

Segundo informações da polícia, o menor infrator que também foi preso na tarde desta segunda-feira (16) com drogas e dinheiro, foi localizado dentro da casa de seu irmão, que fica na avenida Conde Francisco Matarazzo. Com o rapaz de 26 anos, os policiais encontraram diversos produtos de furtos ocorridos em estabelecimentos comerciais pela área central no mês de março.

Ainda de acordo com a equipe, o rapaz tinha em seu poder uma munição intacta de fuzil de uso restrito. Ao ser questionado, o morador da casa não soube informar a procedência dos objetos apreendidos.

A PM deu voz de prisão para o rapaz, que foi conduzido para a Central de Flagrantes. Posteriormente ele foi encaminhado para uma cadeia pública da região, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A ocorrência foi atendida pelas equipes da Força Tática, sargento Martinez; cabos Leandro e Edwaldo, da ROCAM, soldados Rezende e Santana, e pelos soldados Silmar e Fenerich.