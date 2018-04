As equipes da Polícia Militar de Votuporanga prenderam duas pessoas com drogas e dinheiro

publicado em 25/04/2018

A ação realizada ontem resultou na apreensão de entorpecentes, além de dinheiro proveniente da venda de drogas (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Aline RuizUma operação conjunta realizada pelas equipes da Força Tática e ROCAM (Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicletas) da Polícia Militar de Votuporanga prendeu nesta quarta-feira (25) duas pessoas pelo crime de tráfico de drogas no bairro Jardim das Palmeiras II. No total, os dois flagrantes resultaram na apreensão vários quilos de entorpecentes, além de dinheiro e materiais usados para a venda de drogas no município.O primeiro flagrante foi realizado pela avenida Antônio Alves da Silva, onde foi abordado o traficante C.R.M., de 26 anos. Durante busca pessoal, foi localizado em seu poder porções de maconha e crack, além de certa quantia em dinheiro. Já no interior de sua residência, a equipe apreendeu três pedras de crack, 34 porções já fracionadas, nove porções de maconha e um tablete da mesma droga.O segundo flagrante registrado pelas equipes da Força Tática e ROCAM foi ainda maior e resultou na prisão de uma traficante de 18 anos. A prisão aconteceu pela rua Antônio Lopes, também no bairro Jardim das Palmeiras II, onde a polícia recebeu a informação de que um casal estaria praticando tráfico de drogas.No local, em frente à residência, a jovem S.C.B., de 18 anos, ao perceber a presença policial, entrou correndo para dentro de sua casa, mas foi abordada em seguida na cozinha do imóvel. Com ela, nada de ilícito foi encontrado, porém, dentro da residência foram apreendidos seis tijolos de maconha prensados, seis tabletes médio de maconha embalados em plástico, duas pedras de crack e uma pedra de cocaína, além de R$ 2.246 em dinheiro, duas balanças digitais de precisão e utensílios utilizados na embalagem das drogas. Ao ser questionada, a traficante confessou que praticava a venda de entorpecentes junto com o marido, que não estava no local dos fatos.A dupla de traficantes foi conduzida para a Central de Flagrantes, juntamente com os objetos e entorpecentes apreendidos. No local, o delegado de plantão ratificou a voz de prisão, recolhendo os indivíduos para a cadeia local, onde permanecem à disposição da Justiça.As ocorrências foram registradas pelas equipes da Força Tática, sargento Freitas e cabos Guilherme e Dutra, e da ROCAM, cabo Rodrigo e soldados Freire e Martins.