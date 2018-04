A obra do CCI (Centro de Convivência do Idoso), localizada na rua Manoel Amate Ramon Luques

publicado em 19/04/2018

(Foto: Gabriele Reginaldo/A Cidade)

Aline Ruiz





A obra do CCI (Centro de Convivência do Idoso), localizada na rua Manoel Amate Ramon Luques, no bairro Jardim Bom Clima, foi alvo de furto. A construção é de responsabilidade da Prefeitura de Votuporanga e o boletim de ocorrência foi registrado nesta terça-feira (17) por um dos pintores do local.

De acordo com a testemunha, C.A.O., de 42 anos, que está trabalhando como pintor no local, o CCI ainda está em construção. Segundo ele, o depósito da obra foi arrombado e invadido por desconhecidos, que levaram vários objetos do local.

Ainda de acordo com informações da testemunha, foram levadas 30 lixas d’água; um rolo de lã; uma barrica de 18 kg de massa corrida e uma extensão de cabo de 50 metros. O boletim de ocorrência foi registrado no 1º Distrito Policial e deverá ser investigado pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais).