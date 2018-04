A mulher, identificada como P.P.S.G., de 42 anos, é natural do Estado de Minas Gerais

publicado em 26/04/2018

A criminosa foi conduzida para a sede da DIG, onde foi autuada em flagrante (Foto: Aline Ruiz/A Cidade)

Aline RuizUma mulher de 42 anos, identificada como P.P.S.G., foi presa em flagrante na tarde desta quinta-feira (26) depois de tentar um empréstimo de crédito usando documentos falsos, em Votuporanga. A infratora foi presa pela equipe da DIG (Delegacia de Investigações Gerais).Segundo informações da Polícia Civil local, a mulher é natural do Estado de Minas Gerais e foi presa no momento em que tentava realizar um empréstimo de R$ 34 mil em uma agência bancária da cidade, localizada na avenida Emílio Arroyo Hernandes, no bairro Pozzobon. Ainda de acordo com a equipe, ela estaria usando documentos falsos.A criminosa foi conduzida para a sede da DIG, onde o delegado Márcio Nosse autuou a mulher em flagrante delito pelo crime de estelionato tentado. Posteriormente ela foi encaminhada para a cadeia pública de Nhandeara, onde permanecerá à disposição da Justiça.