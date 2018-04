Caso aconteceu no CDP de Rio Preto (SP) e mulher foi excluída do rol de visitas

publicado em 24/04/2018

Droga foi encontrada na fralda do menino ao entrar no CDP de Rio Preto (Foto: Divulgação/SAP)

Uma mulher foi flagrada ao tentar entrar no Centro de Detenção Provisória (CDP) de São José do Rio Preto (SP) com droga escondida na fralda do filho. O flagrante foi feito durante a visita neste domingo (22).

De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária, no momento em que passava pelo setor de revista, foi solicitado à mãe que colocasse a criança na banheirinha e retirasse a fralda dela para que pudesse ser submetida ao scanner corporal.

A mulher se negou a atender a solicitação no primeiro momento, mas depois aceitou. Mas segundo o CDP, ela tentou esconder as fraldas da criança entre os joelhos. Após nova solicitação, entregou o material onde foi possível constatar porções de maconha.

A mulher foi levada ao plantão policial, além de ser suspensa do rol de visitas. O sentenciado, que seria visitado, irá responder a procedimento disciplinar apuratório.