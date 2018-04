O motorista do carro fugiu sem prestar socorro; a vítima foi socorrida pela equipe do SAMU

publicado em 23/04/2018

(Foto: Aline Ruiz/A Cidade)

Aline Ruiz

Um acidente de trânsito mobilizou a equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) na tarde desta segunda-feira (21), na rua Sergipe, entre as ruas Mato Grosso e Santa Catarina, em Votuporanga. A colisão envolveu um carro e uma moto.

Segundo informações preliminares, o carro estaria estacionado e a colisão traseira com a moto ocorreu no momento em que o condutor do veículo foi sair. Com o impacto, o motociclista, identificado como E.B.N., de 50 anos, caiu e sofreu escoriações pelo corpo. O motorista do carro fugiu sem prestar socorro.

A vítima foi socorrida pela equipe do SAMU e conduzida para a Santa Casa local, onde passará por atendimento médico.