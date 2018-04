Um jovem de 23 anos foi detido pela equipe da ROCAM da Polícia Militar de Votuporanga por direção perigosa

publicado em 18/04/2018

Aline Ruiz

Um jovem de 23 anos foi detido pela equipe da ROCAM (Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicletas) da Polícia Militar de Votuporanga por direção perigosa na noite de segunda-feira (16). O flagrante foi realizado durante patrulhamento de rotina pelas ruas da cidade.

De acordo com informações da polícia, o jovem foi avistado no cruzamento das ruas Paulo Moreti e Marcelino Pires Bueno, no Jardim Brisa Suave. Ao tentar abordar o rapaz, que estava dirigindo uma Honda Biz, de cor branca, os policiais da ROCAM afirmaram que o mesmo fugiu em alta velocidade pela contramão da rua Paulo Moreti.

Ainda de acordo com a PM, o motociclista chegou em sua residência, que fica na rua José Garcia Peres, no bairro Chris II, desceu do veículo, correu para dentro da casa e tentou fechar o portão para impedir a abordagem policial. A equipe, porém, seguiu o rapaz e conseguiu deter o mesmo, que precisou ser algemado e encaminhado para a Central de Flagrantes.

No local, foi elaborado um boletim de ocorrência contra o jovem por direção perigosa de veículo por via pública, sendo o infrator ouvido e liberado em seguida. A ocorrência foi atendida pelos soldados da ROCAM Santana e Rezende.