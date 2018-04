A polícia solicitou que fosse realizada perícia no local e o crime deverá ser investigado pela equipe da DIG

publicado em 14/04/2018

Ladrões furtaram 10 caixas d’água e 570 metros de vários tipos de canos da construção no Vale do Sol (Foto: Imagem Ilustrativa)

Aline RuizUm homem de 50 anos teve materiais de uma obra que administra furtados ontem, em Votuporanga. O crime foi registrado na rua Do Café, no bairro Vale do Sol. Do local, foram levados vários metros de canos e caixas d’água.Segundo informações do boletim de ocorrência, o dono da construção informou que na última quinta-feira (12) foram descarregados no local 10 caixas de água de 500 litros, 150 metros de canos de 50 mm, 60 metros de cano de 40 mm, 300 metros de cano medida ¾ e 60 metros de cano de 32mm.Ainda de acordo com a vítima, nenhum dano foi constatado no local, mas revelou que os autores do furto entraram no local após escalarem o muro de divisa dos fundos do canteiro de obra de um terreno. A polícia solicitou que fosse realizada perícia no local e o crime deverá ser investigado pela equipe da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Votuporanga.