publicado em 21/04/2018

O crime foi registrado na rua Iguaçu, bairro Vila Marin, na noite desta sexta-feira (20); um dos ladrões foi preso pela equipe da ROCAM (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Aline Ruiz

Indivíduos invadiram uma casa na noite desta sexta-feira (20) e fizeram uma família refém durante assalto no bairro Vila Marin, em Votuporanga. O crime foi registrado na rua Iguaçu, sendo que as vítimas foram amarradas e agredidas durante a ação dos criminosos.

As vítimas, dois idosos e um homem, foram surpreendidas por dois indivíduos armados. Os criminosos agrediram e amarraram a família, levando em seguida aproximadamente R$ 1 mil da residência e fugindo em seguida. Os moradores conseguiram acionar a Polícia Militar, que deu início ao patrulhamento a fim de encontrar os responsáveis pelo crime.

Os policiais da ROCAM (Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicletas), soldados Rezende e Santana, conseguiram deter um dos ladrões no bairro Chácara das Paineiras. Segundo informações da equipe, o indivíduo estava pilotando uma moto Honda/CG 150 com as mesmas características repassadas pelas vítimas.

Ao tentar realizar abordagem do rapaz, o mesmo tentou fugir, mas foi detido pela polícia. Identificado como J.S.B., de 26 anos, o indivíduo foi reconhecido pelas vítimas do roubo como sendo um dos infratores.

O indiciado foi conduzido para as Central de Flagrantes, onde o delegado de plantão tomou ciência dos fatos e ratificou a voz de prisão de J.S.B. pelo crime de roubo. Posteriormente ele foi conduzido para a cadeia local, permanecendo à disposição da Justiça.

A ocorrência também contou com o apoio da equipe da Força Tática, Comando Grupo Patrulha e outras viaturas do setor.