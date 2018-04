F.Z.P., de 41 anos, assaltou uma jovem de 24 anos no bairro Jardim Botura; polícia conseguiu deter o infrator após patrulhamento pela cidade

publicado em 26/04/2018

O ladrão foi conduzido para a Central de Flagrantes, onde permanece à disposição da Justiça (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Aline Ruiz

Uma jovem de 24 anos, moradora do bairro Patrimônio Velho, foi vítima de um assalto na madrugada desta quinta-feira (26), em Votuporanga. A Polícia Militar foi acionada e conseguiu prender o criminoso, no bairro Pró-povo.

De acordo com informações da polícia, a jovem estaria voltando para a sua casa quando, pela rua Dos Bandeirantes, esquina com a rua César Bereta, no bairro Jardim Botura, foi parada por um indivíduo desconhecido. Simulando estar armado, o homem gritou para que a jovem entregasse o celular, se não ele iria a matar. Ainda de acordo com a vítima, o ladrão tirou com força o celular de sua cintura e fugiu sentido o bairro Jardim Universitário.

Após acionar a PM, os policiais deram início ao patrulhamento a fim de encontrar o infrator. Em determinado momento, pela rua Nassif Miguel, no bairro Pró-povo, a equipe avistou um rapaz com as mesmas características repassadas pela jovem, porém, ele estava usando outras roupas. O homem, identificado como F.Z.P., de 41 anos, foi abordado e reconhecido pela vítima como sendo o indivíduo que levou o seu celular.

Ao ser questionado, o ladrão confessou que teria praticado o crime e indicou o local onde teria escondido as suas roupas, sua bicicleta e o celular roubado da vítima. Os objetos estavam em um terreno próximo do local onde o rapaz foi localizado. Para os policiais, o homem ainda disse que teria pego as roupas que ele estava usando do varal de uma residência.

Diante dos fatos, o ladrão foi conduzido para a Central de Flagrantes. No local, um boletim de ocorrência pelo crime de roubo foi registrado e o indivíduo encaminhado para a cadeia local, permanecendo à disposição da Justiça.