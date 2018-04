Acompanhado de uma mulher, o rapaz assaltou a funcionária de um estabelecimento comercial, na avenida Prestes Maia; os dois foram presos pela Força Tática

publicado em 29/04/2018

A equipe da Força Tática da Polícia Militar de Votuporanga prendeu um casal de assaltantes na noite deste sábado (29) (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Aline Ruiz

A equipe da Força Tática da Polícia Militar de Votuporanga prendeu um casal de assaltantes na noite deste sábado (29) no bairro Jardim Marin. Os dois teriam acabado de roubar uma funcionária de um estabelecimento comercial, na avenida Prestes Maia, no bairro Cidade Nova, e o rapaz foi reconhecido pela vítima por sua tatuagem no ombro.

Segundo informações da PM, os policiais da Força Tática foram acionados durante patrulhamento para atender uma ocorrência de roubo em um estabelecimento comercial, nas proximidades do Fórum local. A vítima relatou para a polícia que um indivíduo trajando bermuda, sem camisa e usando um capacete velho, a rendeu e levou dinheiro e um aparelho celular, fugindo em seguida na garupa de uma moto, de cor verde. A vítima informou ainda que o autor tinha uma tatuagem de teia de aranha no ombro esquerdo.

De imediato, a equipe deu início ao patrulhamento pelas ruas da cidade a fim de localizar o suspeito de ter praticado o crime. Em determinado momento, pela rua Porto Alegre, no bairro Jardim Marin, a PM se deparou com uma motocicleta, de cor verde, ocupada por um casal que estaria entrando em uma residência. O passageiro do veículo, de acordo com a políca, tinha as mesmas características do autor do delito, sendo os mesmos abordados e identificados como sendo R.S., de 32 anos, e V.C.O.C., de 38 anos, ambos já conhecidos nos meios policiais.

O casal recebeu voz de prisão após ser reconhecido pela vítima e encaminhado para a Central de Flagrantes. O delegado de plantão ratificou a voz de prisão pelo crime de roubo e encaminhou o rapaz para a cadeia de Guarani D’Oeste e a mulher para a cadeia de Nhandeara, onde permanecerão à disposição da justiça.

A ocorrência foi atendida pela equipe da Força Tática, sargento Martinez e cabos Leandro e Edwaldo, com o apoio da ROCAM (Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicletas), cabo Rezende e soldado Freire.