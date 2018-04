O sorteio foi realizado na tarde desta segunda-feira (21), na sala de audiências da 1ª Vara da Comarca de Votuporanga

publicado em 23/04/2018

O sorteio dos 25 jurados foi realizado na tarde desta segunda-feira (23) pelo juiz da 1ª Vara Criminal de Votuporanga, Jorge Canil (Foto: Aline Ruiz/A Cidade)

Aline RuizO juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Votuporanga, Jorge Canil, sorteou na tarde desta segunda-feira (21), na sala de audiências, os 25 jurados para os dois próximos júris populares. O julgamento de Rafael dos Anjos Pereira está agendado para o dia 10 de maio, às 9h. Já o julgamento de Joaquim Leite Silva Filho, está marcado para o dia 11 de maio, às 9h. Os réus serão julgados no no Salão do Tribunal do Júri.Os jurados sorteados (veja abaixo) deverão comparecer nas datas e horários marcados para participar de um novo sorteio. Sete nomes serão escolhidos para Formação do Conselho de Sentença.No primeiro caso, marcado para o dia 10 de maio, às 9h, o réu Rafael dos Anjos Pereira será julgado por tentar matar a sua companheira, Lauriana Ramos de Oliveira, com golpes de garfo, faca e um pedaço de madeira, além de tentar asfixiá-la, no dia 26 de agosto de 2017. O crime foi registrado na rua Ferreira de Carvalho, bairro Jardim Eldorado, em Votuporanga.O segundo caso, marcado para o dia 11 de maio, às 9h, vai avaliar a culpa e autoria do réu, Joaquim Leite Silva Filho, que tentou matar com golpes de canivete Vagner Angelo da Silva, no dia 2 de abril de 2015, em Votuporanga.Claudinei Garcia Golçalves; Cibele Cardana Zafani; Daniel Sabino; Fabiana Fernanda de Jesus Pereira; Fabiane Cristina Mateus Fávero; João Antônio Fernandes Lobianco; Sandra Casarim; Marisa Aparecida Ferreira; Cleonice Florêncio da Silva; Talita Campos de Lima; Adalberto Dráuzio Sanches Fernandes; Alexandre Farinazzo Martins; Mônica Marin Zeitune; José Lúcio Brianti; Vinícius Sanches dos Santos; José Luiz Pavam; Thaís Guerche Olgado; Tania Regina da Silveira Cavali; Luciana Rodrigues Mendes; Poliana Martins Falchi; Emerson Rubio da Silva; Raynner Antonio Toschi Silva; Ana Paula Navarrete Munhoz; Neuza Dulce Cremonin e Roseli Aparecida Tavares Bissi.