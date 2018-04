O crime foi registrado no fim da tarde desta quinta-feira (20) na rua Doutor Edmilson Pessoa Cavalcanti, no Centro de Nhandeara

publicado em 20/04/2018

A equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada de imediato (Foto: Reprodução)

Aline Ruiz

Uma jovem de 23 anos tentou matar uma outra jovem de 27 anos a facadas durante uma discussão. O crime foi registrado no fim da tarde desta quinta-feira (20) na rua Doutor Edmilson Pessoa Cavalcanti, no Centro de Nhandeara.

Segundo informações da polícia, as jovens estariam discutindo por causa do namorado da autora, que em determinado momento, desferiu um golpe de faca na barriga da vítima. A equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada de imediato, bem como a Polícia Militar daquela cidade.

Os policiais conseguiram prender a jovem responsável pelo crime e também apreenderam a faca utilizada pela mesma. Ela foi conduzida para a delegacia de Nhandeara, onde um boletim de ocorrência de tentativa de homicídio foi registrado. Posteriormente a autora foi encaminhada para a Central de Flagrantes de Votuporanga, onde permanece à disposição da Justiça.

A vítima foi encaminhada para a Santa Casa de Votuporanga, onde passou por atendimento e seu estado de saúde é considerado estável.