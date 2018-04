O flagrante foi realizado durante patrulhamento da equipe pela Zona Sul da cidade

publicado em 16/04/2018

Identificado como G.R.D.C., de 18 anos, o jovem foi flagrado com drogas e certa quantia em dinheiro (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Aline RuizA Força Tática da Polícia Militar de Votuporanga prendeu um traficante na tarde de ontem, no bairro Matarazzo. Identificado como G.R.D.C., de 18 anos, o jovem foi flagrado com drogas e certa quantia em dinheiro.O flagrante foi realizado durante patrulhamento da equipe pela Zona Sul da cidade. Em determinado momento, os policiais avistaram o indivíduo tentando pular o telhado de uma residência, localizada na avenida Conde Francisco Matarazzo. Já dentro da outra casa, a PM conseguiu deter o rapaz.Durante busca pessoal, foi localizado em seu poder uma porção de maconha e a quantia de R$ 20 em dinheiro. No telhado de uma das casas que o traficante estaria pulando, a equipe da Força Tática encontrou um tijolo de maconha prensado e mais diversas porções da mesma droga, todas já embaladas e prontas para venda. Questionado, o jovem confessou a prática do crime e informou ainda que em sua casa havia uma televisão de origem ilícita e mais R$ 781 em dinheiro.Diante dos fatos, G.R.D.C. recebeu voz de prisão e foi conduzido para a sede da DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) local, onde sua prisão pelo crime de tráfico de drogas foi ratificada. Posteriormente o infrator foi encaminhado para uma cadeia pública da região, onde permanecerá à disposição da Justiça.A ocorrência foi atendida pelas equipes da Força Tática, sargento Martinez; cabos Leandro e Edwaldo, da ROCAM, soldados Rezende e Santana, e pelos soldados Silmar e Fenerich.