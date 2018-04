O jovem de 26 anos, identificado como E.R.S., foi surpreendido com 11 pinos de cocaína, além de certa quantia em dinheiro

publicado em 18/04/2018

Aline Ruiz





A Polícia Militar de Votuporanga prendeu mais um traficante na noite de terça-feira (17), no bairro Matarazzo. O jovem de 26 anos, identificado como E.R.S., foi surpreendido com 11 pinos de cocaína, além de certa quantia em dinheiro.

De acordo com informações da polícia, o flagrante foi possível devido a uma denúncia anônima de que um rapaz estaria traficando pelas imediações das ruas Amélio Joaquim Gossn e Joaquim Franco Garcia, no bairro Matarazzo. De imediato, a equipe seguiu para o local e avistou o indivíduo entregando algo para um rapaz de motocicleta, que fugiu ao avistar a viatura da PM.

O denunciado, de acordo com a equipe, também tentou fugir quando percebeu a presença da polícia e dispensou um invólucro no chão, mas foi abordado em seguida. Durante busca pessoal, foi localizado no bolso de sua bermuda R$ 89 em dinheiro e um pino de cocaína. Já dentro do invólucro que o traficante teria jogado fora, foram encontrados mais 10 pinos da mesma droga.