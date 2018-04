Os infratores deixaram maconha, uma balança de precisão e material para venda da droga

publicado em 24/04/2018

Durante a ocorrências, drogas e outros materiais foram apreendidos pela equipe da PM (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Aline RuizA Polícia Militar de Cardoso fazia patrulhamento pelo distrito daquela cidade, São João do Marinheiro, quando teve a atenção voltada para alguns indivíduos que estavam em um campo de futebol. Durante a ocorrências, drogas e outros materiais foram apreendidos.Segundo informações da polícia, os indivíduos estavam em duas bicicletas e uma motocicleta CG/150 Fan, de cor preta, e fugiram ao avistarem a presença da viatura. Os infratores, porém, deixaram para trás 417 gramas de maconha, uma balança de precisão e material para venda da droga.A equipe apreendeu droga e os materiais e o boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Cardoso, que vai investigar o caso. Atenderam a ocorrência os policiais cabos De Souza e Poreto, com o apoio do 1º tenente Alexandre.