publicado em 25/04/2018

(Foto: Cidade FM Cardoso)

Da redação

A Polícia Militar de Cardoso está em busca de três indivíduos suspeitos de atearem fogo em uma residência da rua Bogotá, no bairro Vila Santo Antônio, em Cardoso, na manhã desta quarta-feira.

De acordo com informações preliminares, três indivíduos, sendo que dois são moradores da residência, atearam fogo no local e fugiram. “Salientando que dois desses três indivíduos são os principais suspeitos de atearem fogo no final do ano em uma residência próxima a delegacia durante a noite. Um deles é um menor que já possui passagens pela polícia por tráfico, furto e lesão corporal em escola. O outro indivíduo também possui passagens por roubo e tráfico”, explicaram os policiais.

A ocorrência foi atendida pelo cabo Adejair e soldado Banzato. Os policiais estão realizando buscas dos suspeitos.