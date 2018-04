Os acidentes mobilizaram as equipes da polícia e do SAMU

publicado em 14/04/2018

Um idoso de 71 anos, identificado como J.S., ficou ferido após ser atropelado por um carro na rua Bahia, esquina com a rua Itacolomi (Foto: Aline Ruiz/A Cidade)

Aline RuizDois atropelamentos foram registrados na manhã deste sábado (14) em Votuporanga. Os acidentes mobilizaram as equipes da polícia e do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).No primeiro, um idoso de 71 anos, identificado como J.S., ficou ferido após ser atropelado por um carro na rua Bahia, esquina com a rua Itacolomi. Segundo informações preliminares, a motorista do carro, um Honda/Civic, de cor prata, estava no semáforo da rua Itacolomi. Quando o sinal abriu, a mulher contou que esperou uma família atravessar a rua para convergir à esquerda. O senhor, de acordo com ela, veio logo atrás e de repente, não sendo possível parar o automóvel a tempo.Com o impacto, o idoso sofreu ferimentos no rosto e nos dois joelhos. Ele foi socorrido pela equipe do SAMU e encaminhado para a Casa de Saúde local, onde passou por atendimento médico.O segundo caso foi registrado na avenida Da Saudade, próximo ao Supermercado Proença. Uma idosa, identificada como I., de 72 anos, foi atropelada por uma moto enquanto atravessa a rua. Ela sofreu ferimentos na cabeça e foi encaminhada para a Santa Casa local pelo SAMU.Um boletim de ocorrência foi registrado nos dois casos e as reais causas dos acidentes serão apontadas posteriormente.