Operação conjunta da Força Tática e ROCAM também apreendeu drogas e dinheiro na noite desta sexta-feira (27)

publicado em 27/04/2018

Um idoso de 60 anos, identificado como E.H.L., foi preso com várias porções de entorpecentes e uma quantia grande de dinheiro.(Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Aline Ruiz

Mais uma operação conjunta entre as equipes da Força Tática e ROCAM (Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicletas) da Polícia Militar de Votuporanga combateu o tráfico de drogas na cidade, na noite desta sexta-feira (27), no bairro Parque das Nações. Um idoso de 60 anos, identificado como E.H.L., foi preso com várias porções de entorpecentes e uma quantia grande de dinheiro.

O flagrante foi realizado durante patrulhamento das equipes pela Zona Norte do município. Após denúncias de que estaria sendo realizado tráfico de drogas nas proximidades da Escola Maria Nívea, os policiais se deslocaram para o local. Em determinado momento, a PM avistou o indivíduo E.H.L. entrando em sua residência com uma motocicleta, porém, ao avistar a presença da polícia, desceu da moto e tentou fugir, mas foi abordado em seguida.

Durante busca pessoal, foram localizados em seu poder porções de cocaína e dinheiro. Questionado, o idoso assumiu a traficância e, inclusive, indicou o local onde escondia a maior parte das drogas e dinheiro.

Dentro de sua residência, foram apreendidos dezenas de pinos de cocaína e invólucros maiores com a mesma droga, além de uma pedra bruta grande, que ainda seria fracionada para venda. As equipes também apreenderam a quantia de R$ 2.365 em dinheiro.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao traficante, que foi conduzido para a Central de Flagrantes juntamente com as drogas e dinheiro apreendidos. No local, o delegado de plantão ratificou a voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas e encaminhou o indiciado para a cadeia local, onde o mesmo permanecerá à disposição da Justiça.

A ocorrência foi atendida pelas equipes da Força Tática, sargento Freitas e cabos Guilherme e Edwaldo, e da ROCAM, cabo Rodrigo e soldados Freire e Martins.