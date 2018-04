A vítima recebeu uma ligação em seu telefone fixo de uma pessoa dizendo que estava com a sua filha

publicado em 20/04/2018

Assustado, o idoso foi até uma lotérica, localizada na rua Amazonas, no Centro da cidade, e depositou o valor solicitado (Foto: Reprodução)

Aline RuizUm idoso de 64 anos, morador da Vila América, foi vítima do golpe de falso sequestro ontem, em Votuporanga. Ele foi extorquido por telefone e, acreditando que sua filha tinha sido sequestrada, depositou um total de R$ 700 para pagamento do suposto resgate.De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima recebeu uma ligação em seu telefone fixo de uma pessoa dizendo que estava com a sua filha e que queria dinheiro para não fazer nada com a moça. O suposto sequestrador exigiu a quantia de R$ 700 para liberar a vítima e passou o número de uma conta.Assustado, o idoso foi até uma lotérica, localizada na rua Amazonas, no Centro da cidade, e depositou o valor solicitado. Posteriormente, ao chegar em casa, ligou para a sua filha e constatou que estava tudo bem e que havia caído em um golpe.O crime foi registrado no 1º Distrito Policial e será investigado pela equipe da DIG (Delegacia de Investigações Gerais).