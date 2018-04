De acordo com informações preliminares da Polícia Militar, a condutora do carro, M.C.S., de 30 anos, seguia pela rua Bahia, sentido Centro-bairro, quando colidiu contra a idosa

publicado em 18/04/2018

(Foto: Gabriele Reginaldo/A Cidade)

Gabriele Reginaldo

gabriele@acidadevotuporanga.com.br

Uma idosa, V.T.B.S., de 70 anos, ficou gravemente ferida após ser atropelada por um carro na manhã desta quarta-feira, por volta das 10h, no cruzamento das ruas Bahia e Ponta Porã. De acordo com informações preliminares da Polícia Militar, a condutora do carro, M.C.S., de 30 anos, seguia pela rua Bahia, sentido Centro-bairro, quando colidiu contra a idosa.

Ainda de acordo com a PM, a vítima teve ferimentos na cabeça e foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e encaminhada para a Santa Casa de Votuporanga.

A condutora do veículo também passou por atendimento médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

O local ficou interditado por um período. As causas do acidente serão investigadas posteriormente.