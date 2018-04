W.T.B.S., foi atropelada por um carro por volta das 9h40 de ontem na rua Bahia, próximo ao cruzamento com a rua Ponta Porã. Ela estava atravessando a rua onde não havia faixa de pedestre, quando a condutora do veículo, M.C.S., de 30 anos, não conseguiu frear a tempo, batendo o retrovisor do carro contra a idosa. Com o impacto, a idosa de 70 anos teve ferimentos na cabeça e foi socorrida pelo SAMU e encaminhada para a Santa Casa de Votuporanga.

Na tarde de ontem, por volta das 15h30, ela foi encaminhada para o Hospital de Base de Rio Preto.