publicado em 21/04/2018

A Polícia Civil vai investigar o caso para tomar as providências cabíveis (Foto: Aline Ruiz/A Cidade)

Aline RuizUm homem de 43 anos foi vítima de furto na noite de quinta-feira (19), no bairro Cohab Jardim Brisa Suave, em Votuporanga. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima havia deixado a moto estacionada em frente à casa onde mora, e quando retornou, o veículo não estava mais lá.Segundo consta no registro policial, o homem estacionou o veículo na calçada e foi para dentro da residência, pouco tempo depois, retornou para buscar o veículo e guardá-lo, quando percebeu que o mesmo não se encontrava mais onde havia deixado.A ocorrência foi registrada pelo proprietário na Central de Flagrantes. A Polícia Civil vai investigar o caso para tomar as providências cabíveis.