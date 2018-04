De acordo com o morador de Votuporanga, o carro é um Verona GLX, ano 92, de cor cinza metálica, sem o pára-choque traseiro, com placas de Votuporanga: BTE 0336

publicado em 24/04/2018

O autônomo Elson Marçal, conhecido como “Branquinho”, de 40 anos, perdeu o seu carro após uma forte dor de cabeça na noite da última quinta-feira.

De acordo com o morador de Votuporanga, o carro é um Verona GLX, ano 92, de cor cinza metálica, sem o pára-choque traseiro, com placas de Votuporanga: BTE 0336.

“Eu sai do posto e acho que dirigi pela avenida do Assary para ir até a minha casa no bairro Vila Muniz. Eu tive uma dor de cabeça forte, estacionei em uma rua escura e um senhor me levou embora. Tenho os meus documentos, pastas de orçamentos e cheques dentro do carro”, explicou ao A Cidade.

O contato para quem encontrar o veículo é o (17) 99222-1909 ou o (17) 99100-6004.