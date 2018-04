Joedi Ferreira Chini foi socorrido, porém, não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital

publicado em 30/04/2018

Homem de 29 anos morre atropelado em frente ao Parque da Cultura (Foto: Reprodução/Internet)

Aline Ruiz

Um homem de 29 anos, identificado como Joedi Ferreira Chini, morador de Votuporanga, morreu atropelado por uma motocicleta na madrugada deste domingo (29). O acidente foi registrado na avenida José Marão Filho, em frente ao Parque da Cultura, no bairro Jardim Alvorada.

A unidade de resgate do Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionadas e, segundo informações, o homem teria sido atingido por uma moto ocupada por um jovem de 18 anos e um adolescente de 17 anos. Ainda de acordo com a polícia, um dos ocupantes do veículo teria fugido, mas foi identificado em seguida.

O resgate encaminhou o homem e um dos ocupantes da moto para a Santa Casa local, onde passaram por atendimento médico. A vítima do atropelamento, porém, não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

O corpo de Joedi foi conduzido para o IML (Instituto Médico Legal) e liberado posteriormente para o velório. Ele foi sepultado na tarde deste domingo (29), no Cemitério Municipal de Votuporanga.

As reais causas do acidente serão investigadas posteriormente pela Polícia Científica.