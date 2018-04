Mário Virgílio de Lima seguia de Votuporanga para Cardoso quando capotou a pick-up Fiat Strada

publicado em 19/04/2018

O acidente ocorreu após o trevo da Vila Alves e o homem morreu no local (Foto: A Cidade)

Daniel Castro

Um fazendeiro de 78 anos morreu em um acidente de trânsito na manhã desta quinta-feira (19), por volta das 11h30, na rodovia Péricles Belini, entre Votuporanga e Cardoso. Mário Virgílio de Lima seguia de Votuporanga para Cardoso quando capotou a pick-up Fiat Strada, que foi parar às margens da rodovia.