O jovem foi visto pela última vez por seus familiares em sua residência, localizada na rua Rio Grande, próximo a Unifev

publicado em 26/04/2018

O jovem Luís Henrique dos Santos Nogueira (Foto: Reprodução/Facebook)

Da Redação

A família do jovem Luís Henrique dos Santos Nogueira esteve na delegacia de Votuporanga para registrar um boletim de ocorrência do desaparecimento do rapaz, que não é visto desde segunda-feira (23).

O jovem foi visto pela última vez em sua residência, localizada na rua Rio Grande, próximo a Unifev. De acordo com a família, ele tem problemas mentais e toma remédio controlado.

O rapaz vestia uma camisa de listras branca e rosa e um short de cor verde claro com branco. A última informação que os familiares receberam é de que o jovem teria sido visto no trevo de Tanabi, sentido São José do Rio Preto.

Mais informações pelo telefone: 17 99734-7445.