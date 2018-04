Depois de cinco anos no mesmo prédio, delegacias serão separadas; delegado garante melhor atendimento para a população

publicado em 20/04/2018

O novo prédio da DIG está situado na rua Espírito Santo, entre as ruas Maria de Freitas Leite e José Abdo, no Cidade Nova (Foto: Aline Ruiz/A Cidade)

Aline RuizA partir desta segunda-feira (23) a DIG (Delegacia de Investigações Gerais) e DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) estarão funcionando em novos endereços, após pouco mais de cinco anos atendendo no mesmo prédio, localizado na rua Ivaí, esquina com a rua Tietê. Para o A Cidade, o delegado titular da DIG, Márcio Nosse, garantiu que os trabalhos serão melhores desenvolvidos separadamente.O novo prédio da DIG está situado na rua Espírito Santo, 2733, bairro Cidade Nova, entre as ruas Maria de Freitas Leite e José Abdo, próximo ao Fórum de Votuporanga. Atualmente, a DIG conta com cerca de 15 funcionários. “Infelizmente a DIG estava muito mal acomodada, era difícil para um investigador, por exemplo, ouvir vítimas e testemunhas de casos no local que estávamos”, explicou o delegado, ressaltando que a produção da delegacia vai melhorar.Já a DISE, que atualmente conta com sete funcionários, vai começar a atender na avenida Da Saudade, 2614, bairro Vila Nova, onde funcionava o CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) “Leodoro Santana”. “Conversamos com o Estado e propomos essa mudança. Com o valor do aluguel pago atualmente no prédio unificado, vai dar para pagar os dois alugueis dos novos prédios e ainda vai sobrar, ou seja, será uma mudança efetiva e econômica”, ressaltou o delegado da DIG.A mudança para os novos prédios está sendo feita desde ontem. Enquanto isso, as ocorrências que são de responsabilidade da DIG e DISE deverão ser registradas nos distritos policiais de Votuporanga.Antes da unificação, a DIG funcionava na rua Pernambuco, esquina com a rua Acre. A unificação dos dois prédios aconteceu em 2012. Na época, o delegado seccional de Votuporanga, Maurício José Rodrigues, afirmou que a reestruturação proposta pelo Governo do Estado traria benefício à comunidade e a união das delegacias melhorias os serviços prestados.