O Fórum da Comarca de Votuporanga recebeu a denúncia formal enviada pela Delegacia de Defesa da Mulher sobre o caso do jovem Kevin Michael de Carvalho, de 19 anos, acusado de matar a sua ex-namorada a facadas em fevereiro deste ano. O inquérito do caso foi encaminhado para a 1º Vara Criminal e tramita com prioridade.

O inquérito enviado pela DDM acusa o rapaz de homicídio qualificado, pedido que foi acolhido pelo juiz Jorge Canil, que determinou ainda que a defesa do réu se manifeste dentro de 10 dias. Após o procedimento jurídico, o juiz deverá enviar o caso para o Tribunal do Júri Popular para julgamento.

Além do crime contra a jovem de 20 anos, Maria Letícia Leal Silva Tangoda, o acusado também confessou, no dia da morte da ex-namorado, ter assassinado outro jovem, Aldo de Oliveira Alves, de 30 anos, em março de 2017, também em Votuporanga. O julgamento deste segundo homicídio, porém, deverá acontecer separado do primeiro.