Acidente foi registrado no fim da tarde desta segunda-feira (16), próximo ao Posto Trevão; o jovem de 18 anos sofreu ferimentos leves

publicado em 16/04/2018

Com o impacto, o rapaz caiu e sofreu ferimentos leves pelo corpo e foi socorrido pelo USA, em conjunto com a unidade de resgate do Corpo de Bombeiros (Foto: Aline Ruiz/A Cidade)

Aline RuizUm ciclista de 18 anos ficou ferido após colidir com um carro que estava parado no acostamento, no fim da tarde desta segunda-feira (16) em Votuporanga. O acidente foi registrado na rodovia Euclides da Cunha, a SP-320, próximo ao Posto Trevão, e mobilizou as equipes da USA (Unidade de Suporte Avançado), da unidade de resgate do Corpo de Bombeiros e Polícia Rodoviária.Segundo informações preliminares repassadas pelos bombeiros, o jovem seguia pelo acostamento da rodovia, sentido Votuporanga/Fernandópolis. Em determinado momento, por motivos desconhecidos, colidiu com a traseira do carro, uma Saveiro, de cor preta, com placas de Fernandópolis.Com o impacto, o rapaz caiu e sofreu ferimentos leves pelo corpo e foi socorrido pelo USA, em conjunto com a unidade de resgate do Corpo de Bombeiros, e encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento). A bicicleta do jovem ficou totalmente destruída, já o motorista do carro não ficou ferido.A Polícia Rodoviária esteve no local para registrar o boletim de ocorrência. As reais causas do acidente serão apontadas posteriormente.