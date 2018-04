O incidente fez com que o parte daquele trecho ficasse interditado e o trânsito ficou lento por alguns minutos

publicado em 14/04/2018

O fogo consumiu a parte da frente do carro, um Santana, de cor branca (Foto: Colaboração/João Moacyr Martins)

Aline RuizUm incêndio em um carro na manhã deste sábado (14) assustou motoristas e pedestres que passavam pela rua Mato Grosso, esquina com a rua Das Américas, próximo ao Supermercado Laranjão, em Votuporanga. O incidente fez com que o parte daquele trecho ficasse interditado e o trânsito ficou lento por alguns minutos.De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, as chamas começaram por volta das 10h30 e ninguém ficou ferido. O fogo consumiu o carro, um Santana, de cor branca, que ficou totalmente destruído.Ainda segundo a corporação, uma pane elétrica pode ter sido a causa do incêndio, que a princípio foi controlado por populares até a chegada da equipe e o trânsito foi liberado em seguida.