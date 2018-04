Acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (30); motorista e passageiro foram encaminhados para a Santa Casa de Votuporanga

Ambulância de Fernandópolis capotou quando retornava de Cardoso (Foto: A Cidade)

Uma ambulância de Fernandópolis capotou na rodovia Péricles Belini, no trecho entre as cidades de Cardoso e Álvares Florense. O veículo retornava para Fernandópolis depois de levar pacientes do município para atendimento oftalmológico em Cardoso. O acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (30), por volta das 6h45, e deixou dois feridos.

Segundo relato do motorista da ambulância, Jurandir Barbozano Santos, de 31 anos, que ficou preso nas ferragens do veículo, ele perdeu o controle do veículo no momento em que tentava ultrapassar um caminhão na pista. A outra vítima, o passageiro Eudenir Alves da Silva, de 70 anos, também sofreu ferimentos.

Os dois são moradores de Fernandópolis e foram socorridos pela equipe do Corpo de Bombeiros de Votuporanga e também por médicos do SAMU. As vítimas foram encaminhadas para a Santa Casa de Votuporanga. O estado de saúde dos dois é estável.