publicado em 20/04/2018

Os dois foram conduzidos para a Central de Flagrantes, juntamente com o dinheiro e as drogas apreendidas (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Aline RuizA equipe da Polícia Militar de Votuporanga deteve um adolescente e uma jovem com drogas na avenida Conde Francisco Matarazzo, no bairro Estação, na madrugada desta sexta-feira (20). Com eles, foram localizadas porções de crack e certa quantia em dinheiro.Segundo informações da polícia, a equipe fazia patrulhamento de rotina quando avistou a jovem, identificada como M.C.N.F., de 29 anos, e o adolescente K.R.G.T., de 16 anos, sendo que o menor estaria entregando algo para a moça. Ao ser abordada, foram localizadas dentro da bolsa da jovem cinco porções de crack. Questionada, ela afirmou que teria adquirido os entorpecentes com o menor, que confirmou a informação.Já durante buscas no adolescente, os policiais localizaram a quantia de R$ 70 em dinheiro. Os dois afirmaram para a PM que teriam vendido e comprado seis pedras da droga, porém, apenas cinco foram localizadas pela equipe.Os dois foram conduzidos para a Central de Flagrantes, juntamente com o dinheiro e as drogas apreendidas. Um boletim de ocorrência de ato infracional de tráfico de drogas foi registrado contra o adolescente, já contra a jovem foi registrado um boletim de drogas para consumo pessoal sem autorização ou desacordo. Eles foram ouvidos e liberado em seguida.O adolescente deverá permanecer à disposição da Vara da Infância e Juventude.