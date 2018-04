Aline Ruiz

Três pessoas ficaram feridas em um acidente de trânsito na rodovia Péricles Belini, na tarde desta segunda-feira (21), em Votuporanga. A colisão envolveu dois carros e mobilizou equipes da USA, unidade de resgate do Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária e DER.

Segundo informações preliminares, o condutor de uma Saveiro, de cor prata, com placas de Votuporanga, identificado como O., de 81 anos, tentava atravessar a pista no trevo da Vila Carvalho, sentido Votuporanga. Já o segundo automóvel, um KA, de cor branca, com placas de Coroados/SP, seguia pela pista sentido Votuporanga/Nhandeara quando colidiu com o outro veículo.

Com o impacto, a motorista do KA, J.D.L.O., de 54 anos, sofreu ferimentos pelo corpo, bem como o seu filho, que era passageiro do carro, A., de 34 anos. Eles foram socorridos e encaminhados para a Santa Casa local.

O motorista da Saveiro também sofreu escoriações pelo corpo e afirmou para a equipe da USA que não se lembrava do ocorrido. Ele foi conduzido para a Santa Casa local para passar por atendimento.

Os carros foram retirados do meio da rodovia com a ajuda do DER e Corpo de Bombeiros. As reais causas do acidente serão apontadas após a perícia da polícia.