Aproximadamente 10 mil pessoas são esperadas para acompanhar o evento que acontece mais um ano em Votuporanga

publicado em 31/10/2018

Rapper Rashid se apresenta pela primeira vez em Votuporanga (Foto: Divulgação)

Gabriele Reginaldo

gabriele@acidadevotuporanga.com.br

A Secretaria de Cultura e Turismo de Votuporanga divulgou na manhã de hoje a programação da Virada Cultural Paulista em Votuporanga. O rapper Rashid e a dupla Hugo e Tiago são as principais atrações do evento que será realizado nos dias 10 e 11, na Concha Acústica “Prof. Geraldo Alves Machado”.

De acordo com a secretária de Cultura e Turismo, Silvia Stipp, neste ano são esperadas mais de 10 mil pessoas durante o evento.