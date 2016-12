Construído pelo Grupo Pacaembu, em parceria com a Caixa e a Prefeitura, Residencial Vida Nova Votuporanga possui infraestrutura completa

publicado em 27/12/2016

Entrega das 575 casas estão confirmadas para esta sexta-feira (30)

Será no dia 30 de dezembro a entrega das 575 casas do bairro planejado Vida Nova Votuporanga. Construído pelo Grupo Pacaembu, em parceria com a Caixa e a Prefeitura Municipal de Votuporanga, o residencial possui infraestrutura completa para as famílias que buscam qualidade de vida. A cerimônia de entrega, com a presença das autoridades, está marcada para as 9h30. Os moradores serão contatados pelo Área de Relacionamento com o Cliente do Grupo Pacaembu.

As residências se enquadram na faixa 2 do programa Minha Casa Minha Vida, e são destinadas a famílias com renda mensal familiar comprovada a partir de R$ 1.600,00. Lançado em junho de 2015, o empreendimento teve investimentos de R$ 57.494.250,00.

Construído na zona Oeste, próximo ao Segundo Distrito Industrial, a área total do terreno é de 214.336,00 m². Cada terreno residencial tem, em média, 160 m² e as casas 45,47 m² de área construída com sala, banheiro e cozinha com azulejo, dois dormitórios, laje, pisos cerâmicos em todos os ambientes e área de serviço coberta.

Para segurança dos moradores, o residencial é entregue totalmente legalizado, com os imóveis registrados e com certificado de garantia, além da construção averbada. Assim, os proprietários podem se mudar no mesmo dia para suas casas.

Visando o conforto dos moradores, a construtora entrega a obra com rede de energia elétrica, abastecimento de água potável, rede coletora de esgoto sanitário, galeria de águas pluviais, pavimentação asfáltica, guias, sarjetas, paisagismo, passeio público, iluminação pública e acessibilidade, atendendo à Norma ABNT 9050.

Vida Nova Votuporanga II – inscrições continuam

Em continuidade ao Vida Nova Votuporanga, o Grupo Pacaembu realizará a construção do Vida Nova Votuporanga II. O processo de inscrição das famílias já começou. As 320 família dos primeiros módulos já assinaram os contratos de suas casas.

O residencial terá 783 residências, no total, e os interessados ainda podem se inscrever, no Plantão de Atendimento do Grupo Pacaembu, para adquirir um dos imóveis.

As casas do novo bairro planejado são destinadas a famílias que se enquadram no programa Minha Casa Minha Vida, Faixa 2, com renda mensal comprovada de R$ 1.600,00 a R$ 6.500,00.

O valor do imóvel é de R$ 99.990,00 com subsídio de até R$ 15.000,00, e possibilidade de utilizar recursos do FGTS e de financiar em até 360 meses. Para se inscrever, é necessário apresentar os documentos originais do RG, CPF, comprovante de residência (conta de energia, água ou extrato bancário enviado pelos Correios), comprovante de estado civil, carteira de trabalho, extrato de FGTS atualizado e os documentos de comprovação de renda.

O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, e aos sábados, das 8 às 13 horas, na Rua Santa Catarina, 3545 – Centro.

Serviço:

Entrega do Residencial Vida Nova Votuporanga

Data: 30/12/2016

Horário: às 9h30