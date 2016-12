Franquia famosa pelas pizzas sabor gourmet atenderá o público a partir do dia 21de dezembro

publicado em 16/12/2016

A rede Bella Capri chega a Votuporanga no dia 21 de dezembro

A Bella Capri, franquia conhecida pelas pizzas gourmet entregues com muita rapidez e sabor diferenciado, vai inaugurar sua primeira unidade em Votuporanga nesta quarta-feira, 21 de dezembro, às 19h. A pizzaria será no formato Express funcionando para pizzas entregues pelos sistemas de delivery, retirada e drive thru.

A Bella Capri Votuporanga está instalada na Rua Tocantins, 4072 – Santa Elisa, e já estará aberta ao público a partir de quarta-feira. Os clientes podem fazer o pedido por telefone e fazer a retirada na loja. Outra opção é o drive thru onde o cliente, sem sair do carro, escolhe a opção preferida no cardápio, realiza o pagamento e na sequencia já retira a pizza. Em ambos os casos a pizza é feita na hora e fica pronta em apenas 10 minutos. No sistema delivery o cliente telefona e recebe o pedido em casa sendo que o tempo da entrega também é ágil, mas depende da distância.

A bem-sucedida franquia Bella Capri está presente em oito cidades do interior de São Paulo e a loja de Votuporanga é a 14ª unidade. Em São José do Rio Preto são sete unidades, Mirassol duas, além de Catanduva, Ribeirão Preto, São Carlos e Rio Claro. Em breve serão inauguradas novas lojas em São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Araraquara e Barretos.

A marca Bella Capri cresceu sem perder o sabor gourmet das tradicionais pizzas italianas, feitas na hora. A Rede possui mais de 30 sabores, com preços a partir de R$ 29,90. A ambientação elegante e rústica das lojas cria um ambiente charmoso influenciando o cliente na hora da escolha de sua pizzaria preferida.

Guto Covizzi, diretor da franquia Bella Capri, destacou a importância da inauguração da unidade na cidade. “A nossa marca tem crescido em bases sólidas por todo o Estado e abrir uma nova unidade em Votuporanga é motivo de muito orgulho. Por traz destas conquistas está um time muito competente em cada unidade franqueada. Profissionais dedicados em encantar os clientes que apreciam uma bella pizza”.

Serviço

Inauguração Bella Capri Votuporanga

Dia: 21 de Dezembro de 2016

Horário: 19h00