A prisão se deu no âmbito da operação “Captura”, desencadeada justamente para encarcerar foragidos do sistema prisional ligados à facção criminosa paulista

publicado em 04/06/2024

Na casa do acusado, além de cumprirem o mandado de prisão os policiais apreenderam telefones e anotações ligadas ao tráfico (Foto: Divulgação)

Franclin Duarte

A Polícia Civil de Valentim Gentil e a DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Votuporanga prenderam nesta segunda-feira (3), uma das lideranças regionais do PCC (Primeiro Comando da Capital), em Meridiano. A prisão se deu no âmbito da operação “Captura”, desencadeada justamente para encarcerar foragidos do sistema prisional ligados à facção criminosa paulista.

Conforme os registros, os agentes e investigadores das duas unidades policiais identificaram, por meio de atividades de inteligência, que um homem foragido da justiça desde 2023 estava atuando na venda de drogas em Valentim Gentil. Além, disso o referido indivíduo seria liderança do PCC.

Assim, representou-se pela busca apreensão domiciliar. Na tarde de anteontem, o mandado foi cumprido, oportunidade na qual os policiais civis apreenderam alguns objetos na residência do suspeito e o decreto prisional foi cumprido.