publicado em 29/05/2024

Vereadores revogaram o reajuste escalonado que tinham aprovado em 2023, mas mantiveram o aumento de 40% no salário (Foto: Assessoria)

Franclin Duarte

A Câmara Municipal de Votuporanga aprovou na sessão ordinária desta segunda-feira (27), o projeto que revoga o reajuste escalonado, mas mantém o aumento de quase 40% no salário dos vereadores. A iniciativa se deu após o TCE (Tribunal de Contas do Estado) notificar o Legislativo sobre irregularidades na iniciativa, que poderiam provocar a reprovação das contas.

A proposta não gerou muita discussão na Casa de Leis. Apenas os vereadores Jura (PSB) e Cabo Renato (PRB) utilizaram a tribuna para defender a aprovação, tendo em vista o apontamento do TCE. Osmair Ferrari (PL) e Professor Djalma (PP), por sua vez, também se manifestaram, mas para posicionarem a sua contrariedade ao projeto, por coerência, já que também votaram contra o aumento quando ele foi aprovado em 2023.

Seguindo a mesma linha de raciocínio, Valdecir Lio (MDB) e Meidão (PSD), não se manifestaram, mas também votaram contra, de forma que o projeto foi aprovado com dez votos favoráveis e quatro contrários.