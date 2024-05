Em uma das autuações, registrada no dia 4 de janeiro, o condutor passa pelo radar a 124 km/h, no trecho urbano de Rio Preto, onde a velocidade máxima permitida é de 80 km/h

publicado em 14/05/2024

Em uma das autuações, registrada no dia 17 de julho de 2023, o condutor passa pelo radar a 154 km/h (Foto: Polícia Federal/Divulgação)

Fernanda Cipriano

Imagens divulgadas pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) mostram veículos flagrados na Rodovia Transbrasiliana (BR-153), em São José do Rio Preto, com velocidades bem acima da permitida no trecho. As infrações foram cometidas entre o fim de 2023 e o início de 2024.

Em uma das autuações, registrada no dia 4 de janeiro, o condutor passa pelo radar a 124 km/h, no trecho urbano de Rio Preto, onde a velocidade máxima permitida é de 80 km/h.

No mesmo trecho, outras duas multas foram registradas no dia 17 de julho de 2023, respectivamente. Um dos veículos aparece a 159 km/h, o que corresponde ao dobro da velocidade máxima permitida no local. Na mesma data, um carro foi flagrado a 154 km/h, no trecho urbano de Rio Preto.

O inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Flavio Catarucci, explicou que a maioria das infrações é de veículos novos, que muitas vezes possuem motores com mais potência, incentivando os motoristas a acelerar. A BR-153 é uma das principais vias de ligação de São Paulo com outros estados, como Minas Gerais, Goiás e Paraná, o que aumenta o volume de veículos e, consequentemente, o risco de acidentes.