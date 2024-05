Além disso, o Conselho contará com dois representantes do Poder Público, um da Secretaria Municipal da Fazenda e outro da Secretaria Municipal de Comunicação

publicado em 14/05/2024

O objetivo é escolher três representantes dos usuários dos serviços municipais, por meio de processo seletivo (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

A Prefeitura de Fernandópolis está com inscrições abertas, até a próxima quinta-feira (16), para a composição do Conselho dos Usuários dos Serviços Públicos do município. O objetivo é escolher três representantes dos usuários dos serviços municipais, por meio de processo seletivo, que posteriormente serão selecionados pela Comissão de Seleção. Além disso, o Conselho contará com dois representantes do Poder Público, um da Secretaria Municipal da Fazenda e outro da Secretaria Municipal de Comunicação.

Os membros terão como atribuição acompanhar as prestações de serviços, avaliar o atendimento, propor melhorias na prestação dos serviços e acompanhar e avaliar a atuação do ouvidor público municipal.

Para participar do processo de escolha, os interessados devem ter mais de 18 anos, ser alfabetizados, residentes em Fernandópolis, usuários ativos dos serviços públicos, não ser agente público em qualquer instância da administração direta ou indireta, não ter condenação penal nem estar incurso em nenhuma hipótese e estar em dia com a Justiça Eleitoral.