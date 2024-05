As alterações, publicadas no Diário Oficial do Município, incluem a substituição do secretário Ederson José da Silva, que ocupava o cargo desde 2017, pelo engenheiro e ex-vereador Alcides Luiz Samenzati

publicado em 15/05/2024

Alcides Luiz Samenzati assume a pasta de Trânsito em Fernandópolis (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

O prefeito de Fernandópolis, André Pessuto (União Brasil), assinou portarias que resultaram em mudanças na gestão da Semutran (Secretaria Municipal de Trânsito). As alterações, publicadas no Diário Oficial do Município, incluem a substituição do secretário Ederson José da Silva, que ocupava o cargo desde 2017, pelo engenheiro e ex-vereador Alcides Luiz Samenzati.

Alcides Samenzati, que já fazia parte da equipe da Semutran como diretor de Sistematização de Trânsito, assume agora a função de secretário, trazendo consigo a experiência de ter comandado a Secretaria de Obras durante a gestão da ex-prefeita Ana Bim. Por sua vez, Ederson José da Silva permanece na Semutran, assumindo o cargo de gerente.

Essas mudanças indicam uma reestruturação na pasta, com o objetivo de promover uma gestão mais eficiente e alinhada com as demandas atuais da cidade. A escolha de Samenzati para o cargo de secretário sugere uma continuidade nas políticas de trânsito e mobilidade urbana, dada sua experiência prévia na área e sua trajetória política e profissional.