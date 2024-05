A unidade reforça os cuidados com a rede elétrica e medidas de segurança para prevenir acidentes relacionados às queimadas

publicado em 15/05/2024

A empresa destaca que a prevenção de incêndios é responsabilidade de todos e ressalta algumas orientações (Foto: Neoenergia Elektro)

Com o calor intenso e a falta de chuva que predominam na região, os riscos de incêndios aumentam, principalmente em áreas com vegetação seca. Diante dessa situação, a Neoenergia Elektro, concessionária responsável pela distribuição de energia elétrica, reforça os cuidados com a rede elétrica e medidas de segurança para prevenir acidentes relacionados às queimadas.

A empresa destaca que a prevenção de incêndios é responsabilidade de todos e ressalta algumas orientações, como evitar de acender fogueiras ou queimar lixo próximo à rede elétrica. Certificar de fazer isso apenas em locais apropriados e autorizados pelos órgãos competentes.

Também não jogar pontas de cigarro ou fósforos acesos em áreas com vegetação seca. Certifique-se de apagar completamente qualquer material inflamável antes de descartá-lo. Não soltar balões, pois eles representam um grande risco de incêndio, podendo causar curtos-circuitos na rede elétrica.

Manter a vegetação ao redor de sua residência sempre limpa e livre de materiais inflamáveis, como folhas secas e galhos. Evitar o uso de fogos de artifício em áreas próximas a vegetação seca, pois as faíscas podem iniciar incêndios. Em caso de focos de incêndio, acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros e evite se aproximar do local.