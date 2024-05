Dirigida por Odilon Wagner, a peça é protagonizada pelas renomadas atrizes Marisa Orth e Tania Bondezan

publicado em 15/05/2024

Fernanda Cipriano

Rio Preto se prepara para receber uma comédia inédita no Brasil, "Radojka – Uma Comédia Friamente Calculada", que chega ao Teatro Municipal Humberto Sinibaldi no dia 28 de junho. Dirigida por Odilon Wagner, a peça é protagonizada pelas renomadas atrizes Marisa Orth e Tania Bondezan.

Escrita pelos uruguaios Fernando Schmidt e Christian Ibarzabal, "Radojka" é uma comédia ágil, de humor insólito e cheia de surpresas, que já foi encenada em 12 países ao redor do mundo. A peça aborda temas relevantes como a insegurança no trabalho doméstico e a questão da idade no mercado de trabalho.

No enredo, Glória e Lúcia são cuidadoras que trabalham em diferentes turnos para cuidar de Radojka, uma idosa sérvia que vive longe da família. Tudo corre bem até que, em uma manhã, Glória descobre que Radojka faleceu após um acidente doméstico. A partir daí, a trama se desenrola em uma série de planos delirantes das duas cuidadoras para não perderem seus empregos, resultando em situações hilariantes e inesperadas.