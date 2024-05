O grupo de torcedores está mobilizando a cidade para arrecadar doações que visam auxiliar as pessoas afetadas a reconstruírem suas vidas após a tragédia

publicado em 10/05/2024

Os torcedores estão mobilizando a cidade para auxiliar as pessoas afetadas a reconstruírem suas vidas após a tragédia (Foto: Divulgação)

Franclin Duarte

A torcida organizada do Palmeiras, conhecida como "Mancha Verde" de Votuporanga, demonstrou solidariedade ao se unir às correntes de ajuda em prol das vítimas da recente enchente no Rio Grande do Sul. O grupo de torcedores está mobilizando a cidade para arrecadar doações que visam auxiliar as pessoas afetadas a reconstruírem suas vidas após a tragédia.

Dentre as doações solicitadas, estão roupas em geral, cobertores, agasalhos e toucas em bom estado de conservação, além de alimentos não perecíveis e ração para animais. A iniciativa visa atender às necessidades básicas das vítimas, fornecendo-lhes recursos essenciais para enfrentar as dificuldades decorrentes da enchente.

Para facilitar a contribuição da comunidade, a torcida organizou um meio de doação via PIX, utilizando a chave 17996275165. Essa alternativa permite que aqueles que desejam ajudar possam fazê-lo de forma rápida e direta, contribuindo financeiramente para a compra de itens prioritários, como água e outros suprimentos essenciais.