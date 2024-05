A capacitação envolveu psicólogos e assistentes sociais de todo Complexo hospitalar votuporanguense

publicado em 14/05/2024

Profissionais da Santa Casa de Votuporanga passaram por treinamento para estarem prontos em caso de emergências e desastres (Foto: Santa Casa)

Franclin Duarte

Em meio à tragédia enfrentada no Rio Grande do Sul em razão das enchentes, a Santa Casa de Votuporanga realizou um treinamento de “Acolhimento em Emergências e Desastres”. A capacitação envolveu psicólogos e assistentes sociais de todo Complexo hospitalar votuporanguense.

O treinamento contou com a participação da psicóloga e professora Andressa Talpo Zacheo Vilalva, docente do curso de psicologia na FAMERP e vice-coordenadora do Serviço de Psicologia da Funfarme, que conduziu os endinamentos.

Para o coordenador do Serviço de Psicologia da Santa Casa, Igor Parise, o treinamento foi de extrema importância, principalmente após a pandemia de Covid-19.

“Estamos buscando por um aprimoramento no nosso acolhimento, principalmente em ocasiões de emergências e desastres. Nós identificamos essa necessidade por um aprimoramento no nosso Complexo, e agora estamos começando a supri-la”, contou o coordenador.

Um dos principais temas abordados foi a importância de saber identificar um cenário de crise, seja ele coletivo ou individual.

“É fundamental saber identificar e intervir nessas situações, assim como, ter manejo dos seus próprios recursos emocionais enquanto profissional para esse momento. Nosso dialogo hoje foi sobre essa troca de experiências, de planejamento de ações/intervenções, pensando em situações caóticas de crise. Como que a gente pode lidar com essas situações e, de que forma podemos desenvolver repertórios para trabalhar nesses cenários, praticar empatia e realizar um atendimento que possa trazer um efeito positivo para comunidade”, explicou a professora.